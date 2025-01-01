Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bestattungsunternehmer auf offener Straße verschleppt

SAT.1 Staffel 13 Folge 105
Bestattungsunternehmer auf offener Straße verschleppt

Folge 105: Bestattungsunternehmer auf offener Straße verschleppt

45 Min. Ab 12

Ein Bestattungsunternehmer wurde auf offener Straße verschleppt! Die Zeit drängt, denn der junge Mann wurde in einen Sarg gesperrt und droht zu ersticken. - Ein aufmerksamer Tierarzt bringt einen misshandelten Hund zur Wache. Dieser bringt die Beamten schließlich auf die Spur eines furchtbaren Familiendramas. - Eine 28-jährige meldet einen Einbruch in ihrer WG. Schnell gerät ihr stalkender Ex-Freund unter Verdacht. Doch etwas ganz anderes steckt dahinter ...

