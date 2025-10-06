Auf Streife
Folge 9: Bombenalarm
44 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Ein Mann bringt ein Paket zur Wache, in dem sich eine Rohrbombe befindet. Er ist der Empfänger des Paketes. - Ein Jugendlicher irrt mit einem Stoffbeutel über dem Kopf und hinter dem Rücken gefesselten Händen vor der Wache herum. Warum wurde der Junge so gequält? - Ein Überfall auf einen Frührentner und seine Pflegerin ruft die Beamten auf den Plan. Von beiden fehlt jegliche Spur. Was hat der Täter mit ihnen vor?
