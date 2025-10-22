Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Frau in eigenem Schlafzimmer überfallen und ans Bett gefesselt

SAT.1Staffel 13Folge 11vom 22.10.2025
Frau in eigenem Schlafzimmer überfallen und ans Bett gefesselt

Frau in eigenem Schlafzimmer überfallen und ans Bett gefesseltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 11: Frau in eigenem Schlafzimmer überfallen und ans Bett gefesselt

44 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Die Beamten kommen einer verletzten Frau zur Hilfe, die in ihrer Wohnung überfallen und niedergeschlagen wurde. Was steckt hinter dem feigen Angriff? - Ein Fernfahrer wird nach einem missglückten Diebstahl zur Wache gebracht. Er hat offenbar große Angst um seine Familie. Wird er unter Druck gesetzt? - Die Mutter eines Kleinkindes ruft die Streife. Sie hat auf dem Spielplatz mehrere benutzte Spritzen gefunden. In Verdacht gerät ihr Nachbar, ein Kinderhasser.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen