Babyschreie hinter verschlossener Tür!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 1: Babyschreie hinter verschlossener Tür!
45 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Babyschreie hinter einer verschlossenen öffentlichen Toilettentür! Die Beamten sind alarmiert und decken im Laufe ihres Einsatzes eine Familientragödie auf. - Ein Drogenfund im Kofferraum eines Vorbestraften lässt die Polizisten rätseln, denn der 29-Jährige beteuert verzweifelt seine Unschuld! - Eine Gehbehinderte wurde im Park von zwei Teenagern brutal aus ihrem Rollstuhl gestoßen und beklaut. Vor Ort werden die Ermittler zu Lebensrettern ...
