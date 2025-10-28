Genitalfotos an MinderjährigeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 20: Genitalfotos an Minderjährige
44 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Wird mein Kind sexuell belästigt? Die Polizei ermittelt, weil eine Mutter an ihre minderjährige Tochter adressierte Genitalfotots findet. - Im Hofladen wird eine Ratte gefunden, eine Kundin hat sogar schon Ausschlag! Skrupellose Betreiber oder steckt Manipulation dahinter? - Ein Bauarbeiter steht unter Schock. Dem körperlich Unversehrten sind keine Worte zu entlocken - dafür aber ein frisch abgetrennter Finger samt Ehering ...
