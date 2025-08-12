Gepanschte KrebsmedikamenteJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 112: Gepanschte Krebsmedikamente
45 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Ein verzweifelter Familienvater nimmt einen Arzt in dessen Praxis als Geisel. Angeblich hat er die Medikamente seiner krebskranken Frau manipuliert. - In einem Wohnviertel wird eine blutüberströmte Frau aufgegriffen, die unter Schock steht. Was ist ihr widerfahren und wurde sie Opfer einer Straftat? - Eine junge Frau wird in ihrem Garten heimlich beobachtet, und nun hat auch noch jemand ihre Wäsche zerschnitten!
