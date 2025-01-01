Polizisten geraten in HinterhaltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 116: Polizisten geraten in Hinterhalt
45 Min.Ab 12
Als die Beamten einer verletzten Person helfen wollen, wird plötzlich auf sie geschossen. Wurden sie absichtlich in einen Hinterhalt gelockt? Eine 17-Jährige, die bei einem Einbruch erwischt wurde, randaliert auf der Wache. Im Laufe der Ermittlungen bringen die Beamten ein Familiendrama ans Licht. Beim Einkaufen wird eine Rentnerin von einem anderen Kunden brutal angegriffen. Die Beamten finden heraus, dass der Täter ein ehemaliger Mitarbeiter ist ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick