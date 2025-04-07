Insassen aus Unfallauto verschwunden!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 133: Insassen aus Unfallauto verschwunden!
45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Herrenloser Pkw: Wie kam es zu dem seltsamen Verkehrsunfall? Verschwundene Insassen, Blut und der Rucksack einer Minderjährigen lassen das Schlimmste vermuten. - Obdachloser zusammengeschlagen und ausgeraubt: Bei seinen wiedergefundenen Habseligkeiten machen die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: 10.000 Euro in bar. - Geburtstagsgeschenk entpuppt sich als Farbbombe: Weitere Drohungen werden auch in anderen Geschenken gefunden. Wer hat es auf die Reise-Influencerin abgesehen?
