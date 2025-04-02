Auf Streife
Folge 134: Der Schlappschwanz
45 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Abgebrochener Notruf führt auf verlassenes Gelände: Zeitgleich bewahrheitet sich eine beunruhigende Mailboxnachricht, denn ein Minderjähriger benötigt Hilfe. - Einbruch und Drohung bei erfolgreicher Kindfluencerin: Wollte ein genervter Nachbar ihrem Handwerk ein Ende setzen? - Nach einem Notruf aus einer Schönheitsklinik stoßen die Beamten auf eine verwaiste Praxis - von der Melderin keine Spur. Was wird dort für ein Spiel gespielt?
