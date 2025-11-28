Schreckenstat an ImbissbudeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 27: Schreckenstat an Imbissbude
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Schreckenstat am Imbiss! Zwei Arbeitskollegen wurden ohne Vorwarnung von einer maskierten Person angegriffen und verletzt, die nun flüchtig ist. War die Tat willkürlich oder ein gezielter Angriff? - Auf der Wache bekommen es die Beamten mit einem fassungslosen Leichenwagenfahrer zu tun, dessen "Toter" entlaufen ist. Was steckt hinter dem skurrilen Ereignis?
