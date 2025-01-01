Verletzter Mann verstrickt sich in WidersprücheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 32: Verletzter Mann verstrickt sich in Widersprüche
44 Min.Ab 12
Ein Dachdecker wurde Opfer einer Gewalttat, will aber keine Anzeige erstatten. Was steckt hinter seinem verdächtigen Verhalten? - Ein Notruf führt die Beamten zum Vereinsheim eines Fußballclubs. Statt der verschwundenen Spielerin finden sie eine Puppe mit einem Messer im Rücken. - Eine schwangere Frau meldet ihren Mann als vermisst. Dessen Pkw war das Fluchtfahrzeug bei einem Überfall. Befindet sich der werdende Vater auf der Flucht?
