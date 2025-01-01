Bremsleitung manipuliert - Unfall!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 40: Bremsleitung manipuliert - Unfall!
45 Min.Ab 12
Michaela verursacht einen Verkehrsunfall. Es kommt heraus, dass die Bremsleitung manipuliert wurde! Gilt der Anschlag der 38-Jährigen oder ihrem Sohn Robin? - Seit zwei Wochen stopft jemand Damenslips in den Briefkasten von Ellas Familie. Die Polizisten ermitteln und lüften das schlüpfrige Geheimnis.- Ordnungsamt-Mitarbeiter Claas bittet seine Kollegin, die Polizei zu rufen: Giftmüllfässer am See! Doch danach verschwindet er. Die Zeit rennt ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick