Auf Streife
Folge 63: Ehefrau nach Einbruch vermisst
45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Ehefrau nach Einbruch vermisst: Die Suche nach einer vermissten Frau hält die Wache Köln-Mülheim in Atem. Die Ehefrau wurde aus dem eigenen Haus verschleppt und Blutspuren lassen auf ein Verbrechen schließen. Die Beamten bemerken, dass sie sich in einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel befinden. - Ein jugendlicher Raser steht unter Verdacht, an einem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Das "Corpus delicti" ist ein Golden-Man-Kostüm. Will ihm jemand ein Verbrechen anhängen?
