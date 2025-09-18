Auf Streife
Folge 68: Abschied für immer?
45 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Der besorgniserregende Vlog einer Mutter lässt bei den Beamten alle Alarmglocken läuten. Schnell wird klar, es geht um Leben oder Tod! - Zu ihrer multikulturellen Hochzeit haben Ayla und Hektor wertvollen Goldschmuck geschenkt bekommen, der gestohlen wurde. Etwa von der eigenen Schwiegermutter? - Anna hat die Polizei alarmiert, weil sie in ihrem Haus einen Eindringling vermutet. Kurioserweise parkt in der Einfahrt das Auto einer 75-jährigen Berlinerin.
