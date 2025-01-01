Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

10-Jährige in Sorge um bewusstlosen Bruder

SAT.1Staffel 13Folge 95
10-Jährige in Sorge um bewusstlosen Bruder

Folge 95: 10-Jährige in Sorge um bewusstlosen Bruder

45 Min.Ab 12

Als ein Teenager zusammenbricht, gerät dessen Vater unter den Verdacht der Vernachlässigung, doch die Ermittlungen bringen etwas ganz anderes zu Tage. - Eine Frau meldet einen Fremden in ihrer Wohnung. Doch wer ist dieser Mann und hat er Komplizen? Die Beamten begeben sich sofort auf die Suche nach Antworten. - Eine verletzte Frau behauptet, eine Treppe hinuntergestürzt zu sein, wird jedoch der Lüge entlarvt. Was steckt also hinter den mysteriösen Verletzungen?

