Geheimnis um Paul Richters besten FreundJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 99: Geheimnis um Paul Richters besten Freund
44 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
Paul Richters Kindheitsfreund Benno wurde vom Fußballplatz entführt! Vor Ort wird die Tasche des als Schiedsrichter tätigen Mannes samt 10.000 Euro und Erpresserbrief gefunden. In wessen Fänge ist er geraten? Eine erhängte Schiri-Puppe lässt vom Schlimmsten ausgehen. - Prospektausträger von Hund angefallen! Die Hundeschule der Hundebesitzerin steht auf dem Spiel, die das Verhalten ihres Lieblings abstreitet ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick