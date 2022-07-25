Zum Inhalt springenBarrierefrei
BAFF - clever kontern

Schlagfertig kontern beim ersten Date - mit Elena Gruschka und Romina Langenhan

sixxStaffel 1Folge 1vom 25.07.2022
Folge 1: Schlagfertig kontern beim ersten Date - mit Elena Gruschka und Romina Langenhan

42 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12

Gastgeberin Melissa Khalaj und ihre Gästinnen Podcasterin Elena Gruschka sowie Schauspielerin Romina Langenhan lassen Sprachlos-Situationen wie zum Beispiel missglückte erste Dates Revue passieren. Beim Konterspiel "Horror-Date" werden die beiden auf ihre Schlagfertigkeit getestet und geben den Zuschauer:innen gleichzeitig geistreiche Sprüche zur Hand.

sixx
