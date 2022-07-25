Machosprüche clever kontern - mit Paula Lambert und Dr. Lady Bitch RayJetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 2: Machosprüche clever kontern - mit Paula Lambert und Dr. Lady Bitch Ray
39 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12
Machosprüche oder frauenfeindliche Attitüden stoßen bei Melissa Khalajs Gästinnen auf verbale Retourkutschen. Mit Sex-Expertin Paula Lambert und Rapperin Dr. Lady Bitch Ray geht es im Konter-Talk heute unter anderem ums Kondomausreden und wie man am besten und schlagfertigsten darauf reagiert.
