Machosprüche clever kontern - mit Paula Lambert und Dr. Lady Bitch Ray

sixxStaffel 1Folge 2vom 25.07.2022
Folge 2: Machosprüche clever kontern - mit Paula Lambert und Dr. Lady Bitch Ray

39 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12

Machosprüche oder frauenfeindliche Attitüden stoßen bei Melissa Khalajs Gästinnen auf verbale Retourkutschen. Mit Sex-Expertin Paula Lambert und Rapperin Dr. Lady Bitch Ray geht es im Konter-Talk heute unter anderem ums Kondomausreden und wie man am besten und schlagfertigsten darauf reagiert.

