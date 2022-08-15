Schlagzeilen und Bad-Moms: So kontern Evelyn Weigert & Nicole Jäger Jetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 5: Schlagzeilen und Bad-Moms: So kontern Evelyn Weigert & Nicole Jäger
40 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12
Schwierige Mütter und fiese Schlagzeilen - wenn Frauen, Frauen sprachlos machen. Comedienne Nicole Jäger und Podcasterin Evelyn Weigert verraten, wie auf Konkurrenzkämpfe unter Müttern und Kollegen sowie auf schlechte Presse gekontert werden kann. Außerdem testet Melissa Khalaj ihre Gästinnen auf ihre Schlagfertigkeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick