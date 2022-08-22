Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 6vom 22.08.2022
41 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Moderatorin Annie Hoffmann und Unternehmerin Tijen Onaran werden von Melissa Khalaj auf ihre Schlagfertigkeit geprüft. Gerade in beruflichen Situationen kennen sich die beiden Powerfrauen mit Ideenklau und herablassenden Kommentaren aus. Umso besser, dass sie uns jetzt ihre besten Konter verraten.

