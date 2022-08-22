Annie Hoffmann und Tijen Onaran: Anleitung zum Kontern im JobJetzt kostenlos streamen
BAFF - clever kontern
Folge 6: Annie Hoffmann und Tijen Onaran: Anleitung zum Kontern im Job
41 Min. Folge vom 22.08.2022
Moderatorin Annie Hoffmann und Unternehmerin Tijen Onaran werden von Melissa Khalaj auf ihre Schlagfertigkeit geprüft. Gerade in beruflichen Situationen kennen sich die beiden Powerfrauen mit Ideenklau und herablassenden Kommentaren aus. Umso besser, dass sie uns jetzt ihre besten Konter verraten.
