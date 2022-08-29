Zum Inhalt springenBarrierefrei
BAFF - clever kontern

Working-Moms & Mansplaining: Kontern mit Leila Lowfire und Evelyn Weigert

sixxStaffel 1Folge 8vom 29.08.2022
Folge 8: Working-Moms & Mansplaining: Kontern mit Leila Lowfire und Evelyn Weigert

41 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Mütter müssen sich einiges anhören. Deshalb dreht sich diesmal alles um das Thema Mutterschaft und die zahlreichen Kommentare, die man sich von seinen Mitmenschen anhören muss. Melissa Khalaj und ihre Gäste Evelyn Weigert und Leila Lowfire diskutieren die perfekten Kontermöglichkeiten.

