BAFF - clever kontern
Folge 8: Working-Moms & Mansplaining: Kontern mit Leila Lowfire und Evelyn Weigert
41 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Mütter müssen sich einiges anhören. Deshalb dreht sich diesmal alles um das Thema Mutterschaft und die zahlreichen Kommentare, die man sich von seinen Mitmenschen anhören muss. Melissa Khalaj und ihre Gäste Evelyn Weigert und Leila Lowfire diskutieren die perfekten Kontermöglichkeiten.
