Schlagzeilen und Bad-Moms: So kontern Evelyn Weigert & Nicole Jäger

sixxStaffel 1Folge 5vom 15.08.2022
40 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12

Schwierige Mütter und fiese Schlagzeilen - wenn Frauen, Frauen sprachlos machen. Comedienne Nicole Jäger und Podcasterin Evelyn Weigert verraten, wie auf Konkurrenzkämpfe unter Müttern und Kollegen sowie auf schlechte Presse gekontert werden kann. Außerdem testet Melissa Khalaj ihre Gästinnen auf ihre Schlagfertigkeit.

