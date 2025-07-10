Film ab für Romantik, Drama und Max' Flirt-Offensive!Jetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 3: Film ab für Romantik, Drama und Max' Flirt-Offensive!
108 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Kamera läuft! Woche drei von "Beauty & The Nerd" wird hollywoodreif: Die Teams müssen eine heiße Filmszene inszenieren. Ob romantisch oder frech – Charme und Kreativität sind gefragt! Außerdem: Max ist unermüdlich auf Flirt-Mission. Welche Beauty erliegt seinem Charme? Der Abend verspricht Küsse, Dramen und mehr...
