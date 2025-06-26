Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 26.06.2025
110 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Auf der traumhaften Insel Koh Samui, wo die Beautys sich in der Sonne räkeln und die Nerds aufgeregt mit ihren Laserschwertern hantieren, knistert die Luft vor Nervosität. Die Paarungszeremonie steht bevor! Wer wird mit wem das perfekte Team bilden und die erste Challenge meistern? Während die Beautys in ihren High Heels auf den großen Moment warten, fragen sich die Nerds: Wird der Charme aus dem Gaming-Sessel reichen, um das Herz einer Beauty zu erobern?

ProSieben
