Das große Nerd-Umstyling mit Kilian KernerJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 4: Das große Nerd-Umstyling mit Kilian Kerner
111 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Das Umstyling steht vor der Tür, und kein Geringerer als Kilian Kerner höchstpersönlich samt Glam-Team ist angerückt, um die Nerds auf Hochglanz zu polieren. Aber bevor das große Nerd-Makeover startet, müssen sich die ungleichen Paare noch in Challenges beweisen. Wer schafft es ins Umstyling-Paradies, und wer muss vorher die Segel streichen?
