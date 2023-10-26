Vorrunde 1: Markus Witt vs. Kerim BuserJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 1: Vorrunde 1: Markus Witt vs. Kerim Buser
16 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6
Markus Witt (40) und Kerim Buser (39) haben bereits in verschiedenen Gourmet-Restaurants brilliert, nun wagen sie sich in den "Beef Club"-Ring. Ihre Herausforderung: Eine Wurst herstellen und dazu noch Baumspinat und Urdinkel ins Gericht integrieren.
