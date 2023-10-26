Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorrunde 1: Markus Witt vs. Kerim Buser

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 26.10.2023
16 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6

Markus Witt (40) und Kerim Buser (39) haben bereits in verschiedenen Gourmet-Restaurants brilliert, nun wagen sie sich in den "Beef Club"-Ring. Ihre Herausforderung: Eine Wurst herstellen und dazu noch Baumspinat und Urdinkel ins Gericht integrieren.

