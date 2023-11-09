Vorrunde 3: Lara Büch vs. Fabienne EhrbarJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 3: Vorrunde 3: Lara Büch vs. Fabienne Ehrbar
16 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 6
Küchenchefin gegen Küchenchefin, Lara Büch (29) und Fabienne Ehrbar (25) stehen sich in der dritten Vorrunde gegenüber. Beide erforschen freudig neue kulinarische Wege und erschaffen originelle Gerichte - ideale Voraussetzungen für ein aufregendes Duell!
