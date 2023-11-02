Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2vom 02.11.2023
16 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Christopher Fuchs (32) oder Marco von Arx (28) - nicht nur beim Kochen, auch beim Sprüche klopfen stehen sich die beiden in nichts nach. Doch wer überzeugt die Jury mit seinem Gericht aus Calamar, Haferwurzel und Bocksdornbeere?

