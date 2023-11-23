Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 5vom 23.11.2023
16 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 6

Es wird wild: Die Vorrunde ist überstanden, nun geht es um den Einzug ins große Finale. Auf der Zutatenliste für ihr heutiges Gericht stehen bei Marco von Arx und Markus Witt Spirulina, Kokosnuss und Hirschschlegel - wie sie feststellen müssen, eine harte Nuss.

