Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Elias Höflinger vs. Oliver Oberlin

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 05.04.2018
Elias Höflinger vs. Oliver Oberlin

Elias Höflinger vs. Oliver OberlinJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 2: Elias Höflinger vs. Oliver Oberlin

16 Min.Folge vom 05.04.2018Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen