Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Vorrunde 4: Stefan Wagner vs. Thomas Brandner

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 05.12.2019
Vorrunde 4: Stefan Wagner vs. Thomas Brandner

Vorrunde 4: Stefan Wagner vs. Thomas BrandnerJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 4: Vorrunde 4: Stefan Wagner vs. Thomas Brandner

16 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12

Stefan Wagner (43) hat als Chefkoch viel Erfahrung und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, aber auch Thomas Brandner (29) ist als Küchenchef Stress gewohnt. Zwei alte Hasen vor neuen Herausforderungen. Wer macht das Rennen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen