Vorrunde 2: Fabian Devos vs. Daniel FernandezJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 2: Vorrunde 2: Fabian Devos vs. Daniel Fernandez
16 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Zwei Foodtrucker treten diesmal gegeneinander an. Das ist aber auch schon alles an Gemeinsamkeiten. Der 38-jährige Fabian Devos liebt die asiatische Küche und der 29-jährige Daniel Fernandez hat sich ganz der dominikanischen Küche verschrieben. Es wird exotisch.
