Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto Isenegger

SAT.1Staffel 7Folge 3vom 28.11.2019
Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto Isenegger

Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto IseneggerJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 3: Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto Isenegger

16 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12

Jessica Maggetti (36) hat schon einige Kochwettbewerbe gewonnen und fühlt sich in der Eventgastronomie zu Hause, Reto Isenegger (33) hingegen hat sich eher der französischen Küche verschrieben. Er liebt es oldschool, sie lieber ausgeflippt. Ein spannendes Duell.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen