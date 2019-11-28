Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto IseneggerJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 3: Vorrunde 3: Jessica Maggetti vs. Reto Isenegger
16 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Jessica Maggetti (36) hat schon einige Kochwettbewerbe gewonnen und fühlt sich in der Eventgastronomie zu Hause, Reto Isenegger (33) hingegen hat sich eher der französischen Küche verschrieben. Er liebt es oldschool, sie lieber ausgeflippt. Ein spannendes Duell.
