SAT.1Staffel 7Folge 1vom 14.11.2019
16 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12

In den Ring steigen der 23-jährige Chef de Partie Ibrahim Ben Dhafer und der 25-jährige Privatkoch Thomas Habegger. Molekularküche gegen klassische Küche, viel Rauch gegen eine gutbürgerliche Küche. Gegensätzlicher können die Kochmethoden nicht sein.

SAT.1
