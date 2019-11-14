Vorrunde 1: Ibrahim Ben Dhafer vs. Thomas HabeggerJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 1: Vorrunde 1: Ibrahim Ben Dhafer vs. Thomas Habegger
16 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
In den Ring steigen der 23-jährige Chef de Partie Ibrahim Ben Dhafer und der 25-jährige Privatkoch Thomas Habegger. Molekularküche gegen klassische Küche, viel Rauch gegen eine gutbürgerliche Küche. Gegensätzlicher können die Kochmethoden nicht sein.
