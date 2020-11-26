Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 4vom 26.11.2020
16 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12

Im letzten Vorrundenduell treffen der 28-jährige Matthias Baumgartner und der 35-jährige Dario Demuth aufeinander. Der eine hat in schon so mancher Sterneküche gekocht, der andere beliefert Restaurants mit seinen Rezepten. Wer macht das Rennen?

