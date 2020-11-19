Vorrunde 3: Robin Braesch vs. Sandro ZimmermannJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 3: Vorrunde 3: Robin Braesch vs. Sandro Zimmermann
16 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Der 26-jährige Robin Braesch kocht gerne Französisch, der 36-jährige Sandro Zimmermann liebt die saisonale Küche. Beide haben noch nie mit Erdmandeln und Cascara gekocht. Eine echte Herausforderung. Und ein ganzes Kaninchen muss auch noch verarbeitet werden.
