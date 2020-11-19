Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Club

Vorrunde 3: Robin Braesch vs. Sandro Zimmermann

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 19.11.2020
Vorrunde 3: Robin Braesch vs. Sandro Zimmermann

Beef Club

Folge 3: Vorrunde 3: Robin Braesch vs. Sandro Zimmermann

16 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Der 26-jährige Robin Braesch kocht gerne Französisch, der 36-jährige Sandro Zimmermann liebt die saisonale Küche. Beide haben noch nie mit Erdmandeln und Cascara gekocht. Eine echte Herausforderung. Und ein ganzes Kaninchen muss auch noch verarbeitet werden.

