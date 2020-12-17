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Finale: Gregory Connelly vs. Dario Demuth

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 17.12.2020
Finale: Gregory Connelly vs. Dario Demuth

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Folge 7: Finale: Gregory Connelly vs. Dario Demuth

16 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Das Finale ist schwer: Eine ganze Kalbsschulter soll verarbeitet und dazu Aroniabeeren und Holzkohle geschmackvoll kombiniert werden. Schwierig, aber nicht unlösbar. Dem Sieger winkt neben der Anerkennung auch eine Reise ins beste Restaurant der Welt.

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