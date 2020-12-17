Finale: Gregory Connelly vs. Dario DemuthJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 7: Finale: Gregory Connelly vs. Dario Demuth
16 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Das Finale ist schwer: Eine ganze Kalbsschulter soll verarbeitet und dazu Aroniabeeren und Holzkohle geschmackvoll kombiniert werden. Schwierig, aber nicht unlösbar. Dem Sieger winkt neben der Anerkennung auch eine Reise ins beste Restaurant der Welt.
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