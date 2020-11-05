Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorrunde 1: Gregory Connelly vs. Marc Wöhrle

SAT.1Staffel 8Folge 1vom 05.11.2020
16 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12

In der ersten Vorrunde steigen erfahrene Küchenchefs in den Ring. Der 35-jährige Gregory Connelly und der ebenfalls 35 Jahre alte Marc Wöhrle haben eigentlich schon alles gesehen, aber mit den Zutaten Schafsgarbe und Kaiserlingen haben sie noch nie gekocht.

