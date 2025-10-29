Best of The Taste
Folge 1: Fisch und viel Meer
46 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Ob Fisch, Meeresfrüchte oder Algen - für Fans von Seafood gibt es neben klassischen Gaumenfreuden auch unzählige außergewöhnliche Kreationen, die zum Genuss einladen. Kreative Kochtalente kredenzen Köstlichkeiten aus den Ozeanen und entlocken der Jury so manche Flut an Emotionen. Die Kandidaten laufen zu Höchstformen auf und begeistern mit ihren kulinarischen Highlights die Coaches.
