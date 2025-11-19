Best of The Taste
Folge 4: Kreative Fusion-Küche
46 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Wenn fernöstliche Eleganz auf europäische Klassiker trifft und kulinarische Traditionen sich neu erfinden, entsteht mehr als nur ein Gericht - heraus kommen Löffel voll kultureller Vielfalt und grenzenloser Kreativität. Die Kandidat:innen früherer Staffeln zeigen, wie spannend kulinarische Grenzüberschreitungen sein können.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick