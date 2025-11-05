Vegetarisches VergnügenJetzt kostenlos streamen
Best of The Taste
Folge 2: Vegetarisches Vergnügen
47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Geschmack, Emotionen und eine Prise Küchendrama: In mitreißenden Challenges kochen die Kandidaten Löffel voller Kreativität - ganz ohne Fleisch, aber mit maximalem Genuss. Die besten vegetarischen Highlights aus den vergangenen The Taste-Staffeln bringen selbst überzeugte Fleischfans zum Staunen.
