Bianca - Wege zum Glück

Folge 003

Telenovela Staffel 1 Folge 3 vom 02.11.2004
Folge 003

Folge 003Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 003

43 Min. Folge vom 02.11.2004 Ab 6

Bianca ist zutiefst schockiert darüber, dass Oliver der Sohn des Hauses ist und sie die ganze Zeit über belogen hat. Verwirrt berichtet sie Katy von dem Rollentausch der Männer. Katy reagiert erbost - und ist ganz plötzlich nicht mehr in Eddie verliebt. Als Bianca und Katy am Abend im Restaurant "Fisch for Fun" zufällig wieder auf Oliver und Eddie treffen, verpasst Katy dem verdutzten Eddie eine schallende Ohrfeige und bestellt sich auf seine Rechnung eine Flasche Champagner. Bianca, der Katys Benehmen natürlich peinlich ist, lässt sich von Oliver nach Hause fahren, ist aber noch nicht bereit, seine Entschuldigung anzunehmen. Bianca gesteht Bärbel, dass ihre Kochkünste nicht so gut seien, wie sie anfänglich behauptet hat. Bärbel weiß Biancas Ehrlichkeit zu schätzen. Oliver gegenüber hegt Bianca nach wie vor Bedenken Angestellte in einem vornehmen Haus zu sein, mit dem Sohn des Hauses eine Beziehung zu haben, und das auch noch vor den anderen Angestellten verheimlichen zu müssen, das ist nichts für sie. Oliver hingegen ermutigt Bianca, auf ihr Herz zu hören. Unvermittelt taucht er hinter ihr auf und erklärt ihr, dass er sie jetzt küssen müsse.

