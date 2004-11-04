Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 005

TelenovelaStaffel 1Folge 5vom 04.11.2004
Folge 005

Folge 005Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 5: Folge 005

42 Min.Folge vom 04.11.2004Ab 6

Während Katy weiter zwischen Bianca und Oliver intrigiert und dabei versucht, sich an Oliver heranzumachen, verstaucht sich Bärbel den Knöchel und überlässt Bianca ihr Küchenreich. Alexander, der bei seiner Absage für das Familienwochenende in Paris bleibt, gestattet seiner Assistentin und Geliebten Maren, ihn auf die statt dessen angesetzte Geschäftsreise nach Zürich zu begleiten. Ariane lässt daraufhin ihren Frust am Personal aus und bestellt ein besonders kompliziertes Menü. Bianca ist hoffnungslos überfordert. Ihre Rettung kommt in Gestalt von Alexander, der Bianca beschwingt seine Hilfe anbietet und gemeinsam mit ihr ein köstliches Menü zubereitet. Inzwischen bekommt Katy, die in der gemeinsamen Wohnung Biancas Privatsachen durchsucht, unerwarteten Besuch: Viktor, ihr Ex-Lover und Komplize, den sie offiziell für tot erklärt hat, ist zurückgekehrt. Zusammen mit Viktor hatte Katy zuerst die Firma von Biancas Vater betrogen und dann den Brand, für den Bianca verurteilt wurde, gelegt, um Beweise zu vernichten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen