Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 028
43 Min.Folge vom 07.12.2004Ab 6
Ariane vertraut Katy ihr Adressbuch an, in dem auch die Pincodes ihrer Konten stehen. Katy wiederum plant eine Intrige gegen Maren und durchstöbert deren Schreibtisch. Der Streit zwischen Alexander und Oliver eskaliert so weit, dass Oliver seinem Vater droht für die Konkurrenz zu arbeiten. Bei einem gemeinsamen Familienabendessen verkündet Judith offiziell, dass sie ein Kind erwartet. Oliver bringt es nicht übers Herz, sein Kind im Stich zu lassen. Er erklärt Bianca, dass er sich für Judith entschieden hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick