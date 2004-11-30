Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 023
43 Min.Folge vom 30.11.2004Ab 6
Judith, Oliver, Tina und Matthias feiern Judiths Rückkehr im "Fisch for Fun". Tina drängt Oliver und Judith, endlich zu heiraten und bringt Oliver dadurch in Verlegenheit. Zurück auf Gut Wellinghoff trifft Oliver auf Bianca, die das Frühstück für den nächsten Morgen vorbereitet. Er verspricht ihr, gleich noch mit Judith zu sprechen. Als er jedoch auf sein Zimmer kommt schläft Judith bereits. Während eines Spaziergangs setzt Oliver erneut an, Judith seine Liebe zu Bianca zu gestehen. Judith jedoch lässt ihn nicht zu Wort kommen und verkündet ihm, dass sie schwanger ist.
