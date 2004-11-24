Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 019

TelenovelaStaffel 2Folge 4vom 24.11.2004
Folge 019

Folge 019Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 019

42 Min.Folge vom 24.11.2004Ab 6

Biancas und Katys Großmutter Ursula ist aus Mallorca zurückgekehrt und zieht zu ihren Enkelinnen in die WG. Bianca nimmt sich einige Tage frei, um mehr Zeit mit Ursula verbringen zu können. Zur selben Zeit schüttet Ariane Katy ihr Herz aus. Sie kommt sich alt und unattraktiv vor. Dagegen weiß Katy Abhilfe zu schaffen und bestellt zwei Masseure nach Gut Wellinghof. Genussvoll lassen sich die beiden Frauen verwöhnen ... Matthias ist noch immer der Ansicht, Oliver sollte sich von Bianca trennen. Oliver hört nicht auf den Rat seines Freundes. Statt dessen versichert er Bianca, dass er ihr vertraue und bittet sie, doch noch für einige Tage mit ihm nach Venedig zu reisen. Als sie bereits am Flugplatz stehen, klingelt Olivers Telefon: Judith kehrt noch früher als erwartet - in zwei Tagen zurück.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen