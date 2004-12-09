Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 15vom 09.12.2004
43 Min.Folge vom 09.12.2004Ab 6

Sofia versucht Sven zu verführen. Der ergreift panisch die Flucht. Inzwischen sucht Judith nach einem Namen für ihr Kind und bezieht Bianca in ihre Gefühle als werdende Mutter mit ein. Es gelingt Bianca nicht, ihr Leid vor den anderen zu verbergen. Schließlich hält sie es nicht mehr aus. Sie will kündigen und Gut Wellinghoff für immer verlassen.

