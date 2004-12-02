Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 025
Bianca wird aus Verzweiflung über Judiths Schwangerschaft krank. Ursula betreut sie liebevoll. Judith sorgt sich, dass es zwischen Oliver und ihr nicht mehr so ist wie früher. Doch Ariane beruhigt sie, Männer hätten immer Angst sich fest zu binden. Als Judith von Tina wissen will, ob sich etwas Besonderes ereignet hat während sie in Afrika war, gerät Tina in eine Zwickmühle und lenkt vom Thema ab. Unterdessen bleibt Denise keine andere Wahl, als dem aufdringlichen Sven unverblümt ins Gesicht zu sagen, dass sie nicht mit ihm in den Urlaub fahren möchte. Oliver bittet Judith, eine gute Gelegenheit abzuwarten, um seiner Familie die Schwangerschaft zu verkünden. Judith ist einverstanden und erklärt Oliver, dass sie noch niemandem aus dem Haus informiert habe, außer Bianca?
