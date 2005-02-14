Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 075

TelenovelaStaffel 5Folge 15vom 14.02.2005
43 Min.Folge vom 14.02.2005Ab 6

Oliver verspricht Matthias erst auszunüchtern, bevor er die Hochzeit im Affekt absagt. Zur selben Zeit weint sich Bianca vor Tina über ihre unglückliche Liebe zu Oliver aus. Als Katy erfährt, dass Heiko sich einen Laden gekauft hat, echauffiert sie sich darüber, dass Heiko sein Erbe zum Fenster hinauswerfe. Sven erfindet einen Vorwand, um Maren zu besuchen. Als sie ihm verzweifelt erzählt, dass sie ihre Wohnung räumen muss, bietet er ihr an, bei ihm zu übernachten. Bianca erfährt, dass Oliver betrunken von seinem Junggesellenabschied abgehauen ist und fleht ihn an, Judith nicht zu heiraten. Oliver erklärt daraufhin barsch, er habe Bianca nie geliebt.

