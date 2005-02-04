Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 068

TelenovelaStaffel 5Folge 8vom 04.02.2005
Folge 068

Folge 068Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 068

43 Min.Folge vom 04.02.2005Ab 6

Oliver erhält ein anonymes Paket aus Italien, in dem sich ein toter Graureiher befindet und ein Zettel, auf dem in italienisch "Mörder" steht. Durch Pascals Intrige wurden auf dem Wasserkraftwerksgelände Tausende von Vögeln vergiftet. Oliver verzeichnet einen Verlust von 20 Millionen Euro. Währenddessen machen Bärbel die Vorbereitungen für die Hochzeit zu schaffen. Sie schlägt Judith vor, einen Haute-Cuisine-Koch zu engagieren, doch davon will Judith nichts wissen. Bärbel vertraut schließlich Bianca an, warum das Thema Hochzeit für sie ein solches Tabu ist: Vor acht Jahren wollte sie heiraten, wurde jedoch am Tag der Hochzeit sitzen gelassen. Derweil planen Eddie und Pascal Olivers Junggesellenabschied. Pascal möchte eine Stripperin bestellen. Eddie hingegen bezweifelt, dass Oliver an einer Gogo-Tänzerin Spaß hätte.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen